Rast ruskej ekonomiky sa spomalil na viac než ročné minimum

Moskva 10. augusta (TASR) - Ruská ekonomika pokračovala v 2. štvrťroku v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v prvých troch mesiacoch roka výrazne spomalilo a dosiahlo najslabšiu úroveň za vyše roka. Poukázali na to v závere týždňa zverejnené predbežné údaje ruského štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 4 %. V 1. kvartáli dosiahol medziročný rast 5,4 %. Údaje predstavujú najslabšie tempo rastu ruskej ekonomiky za posledných päť kvartálov, pričom v predchádzajúcich štyroch rast hospodárstva nebol slabší než 4,9 %. Najvýraznejšie za toto obdobie vzrástla ekonomika v 3. štvrťroku minulého roka, keď rast dosiahol 5,5 %.



Najnovšie údaje zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí so spomalením rastu hospodárstva počítali, očakávali však, že dosiahne 4,2 %. Ešte optimistickejšia bola ruská centrálna banka, ktorá za obdobie od apríla do konca júna počítala s rastom o 4,4 %.



Na druhej strane, údaje sú v súlade s odhadmi ministerstva ekonomického rozvoja. To predpokladalo pre 2. kvartál práve rast na úrovni 4 %. Podrobnejšie údaje zverejní Rosstat 13. septembra.