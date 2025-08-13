< sekcia Ekonomika
Rast ruskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil na 1,1 %

Autor TASR
Moskva 13. augusta (TASR) - Rast ruskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2025 spomalil. Ukázali to v stredu predbežné údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska v 2. štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 1,1 % v porovnaní s nárastom o 4 % v rovnakom období minulého roka 2024, uviedol Rosstat. Tempo rastu ekonomiky sa spomalilo aj oproti 1. štvrťroku 2025, keď dosiahlo 1,4 %.
Stúpajúce výdavky na obranu viedli k oživeniu ruskej ekonomiky po jej poklese v roku 2022, keď si západné sankcie za vojnu na Ukrajine vybrali svoju daň. Ale tento rok sa ruská ekonomika ochladzuje a niektorí predstavitelia varovali pred rizikami recesie.
Zvýšené úrokové sadzby, ktorými sa centrálna banka snaží skrotiť tvrdohlavo vysokú infláciu, brzdia vyhliadky na hospodársky rast.
Centrálna banka predpovedá tento rok nárast ruskej ekonomiky o 1 - 2 %, zatiaľ čo ministerstvo hospodárstva uviedlo, že zníži svoju súčasnú prognózu, ktorá počíta s rastom HDP o 2,5 %.
V minulom roku sa HDP Ruska zvýšil o 4,3 %. Medzinárodný menový fond v júli zhoršil svoju prognózu hospodárskeho rastu Ruska v tomto roku na 0,9 % z predchádzajúcich 1,5 %.
