< sekcia Ekonomika
Rast ruskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku takmer zastavil
Rast v treťom štvrťroku bol v súlade s prognózou ruskej centrálnej banky, ktorá ho predpovedala v rozpätí 0,5 % až 1 %.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Rast ruskej ekonomiky sa v treťom štvrťroku takmer zastavil. Hrubý domáci produkt sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podľa predbežných odhadov zväčšil o 0,6 %, oznámil v piatok ruský štatistický úrad (Rosstat). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V druhom štvrťroku sa ruská ekonomika zväčšila o 1,1 %. Spomalenie rastu podľa agentúry AFP signalizuje, že náklady na vojnu na Ukrajine a západné sankcie začínajú byť čoraz viac citeľné. Nadmerné vojenské výdavky podporovali ekonomiku dva roky po tom, čo Rusko vyslalo svoje vojská na Ukrajinu. Zároveň však viedli k zrýchleniu inflácie, ktorá teraz brzdí rast, keďže civilný sektor zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky.
Rast v treťom štvrťroku bol v súlade s prognózou ruskej centrálnej banky, ktorá ho predpovedala v rozpätí 0,5 % až 1 %. Centrálna banka takisto uviedla, že miera inflácie, ktorá sa stále pohybuje na úrovni približne 8 %, bude dlhšie udržiavať úrokové sadzby na vyššej úrovni. Problémom pre ruské verejné financie sú aj nižšie ceny ropy, keďže fosílne palivá zabezpečujú takmer pätinu príjmov štátneho rozpočtu.
V druhom štvrťroku sa ruská ekonomika zväčšila o 1,1 %. Spomalenie rastu podľa agentúry AFP signalizuje, že náklady na vojnu na Ukrajine a západné sankcie začínajú byť čoraz viac citeľné. Nadmerné vojenské výdavky podporovali ekonomiku dva roky po tom, čo Rusko vyslalo svoje vojská na Ukrajinu. Zároveň však viedli k zrýchleniu inflácie, ktorá teraz brzdí rast, keďže civilný sektor zápasí s vysokými nákladmi na pôžičky.
Rast v treťom štvrťroku bol v súlade s prognózou ruskej centrálnej banky, ktorá ho predpovedala v rozpätí 0,5 % až 1 %. Centrálna banka takisto uviedla, že miera inflácie, ktorá sa stále pohybuje na úrovni približne 8 %, bude dlhšie udržiavať úrokové sadzby na vyššej úrovni. Problémom pre ruské verejné financie sú aj nižšie ceny ropy, keďže fosílne palivá zabezpečujú takmer pätinu príjmov štátneho rozpočtu.