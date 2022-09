Rast sektora služieb v USA sa v auguste nečakane zrýchlil

Washington 6. septembra (TASR) - Tempo rastu sektora služieb v USA sa v auguste nečakane zvýšilo druhý mesiac po sebe, ukázal prieskum inštitútu ISM. Dôvodom bolo zrýchlenie expanzie objednávok a nárast zamestnanosti. To je ďalší doklad, že ekonomika USA zrejme ešte nie je v recesii.



Index nákupných manažérov (PMI) inštitútu ISM pre nevýrobný sektor v auguste stúpol na 56,9 bodu z 56,7 bodu v júli. To bol jeho druhý mesačný nárast po troch mesiacoch znižovania. Ekonómovia počítali so znížením indexu na 54,9 bodu. Index zostáva nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu.



Vývoj v sektore služieb je veľmi dôležitý, keďže v USA naň pripadajú dve tretiny ekonomickej aktivity.



Index zamestnanosti sa zvýšil na 50,2 bodu zo 49,1 bodu, čo signalizuje mierny nárast zamestnanosti po dvoch mesiacoch kontrakcie. Index zásob si polepšil na 46,2 bodu zo 45 bodov.



Index cien sa v auguste znížil štvrtý mesiac po sebe na 71,5 bodu zo 72,3 bodu v júli.