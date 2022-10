Madrid 28. októbra (TASR) - Rast španielskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku výrazne spomalil, keďže domácu spotrebu a investície vykompenzovalo spomalenie zahraničného obchodu. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny sa za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil medzikvartálne o 0,2 %. To je výrazné spomalenie po jeho náraste o 1,5 % v 2. štvrťroku. Ekonómovia očakávali, že HDP v období júl - september stúpne o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa rast HDP v 3. štvrťroku spomalil na 3,8 % zo 6,8 % v predchádzajúcom kvartáli, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 3,9 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že výdavky domácností sa mierne spomalili a stúpli o 1,1 % po náraste o 1,2 % v 2. štvrťroku, zatiaľ čo vládne výdavky ožili a zvýšili sa o 0,6 % po poklese o 1,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Tvorba hrubého kapitálu rástla rýchlejším tempom o 1,4 % (o 0,8 % v predchádzajúcom kvartáli). Ale rast exportu sa spomalil na 1,3 % zo 4,9 % a import sa, naopak, zrýchlil na 3,7 % z 2,8 %.



Zdá sa, že podpora, ktorú španielskej ekonomike poskytovalo oživenie cestovného ruchu po uvoľnení blokád spojených s ochorením COVID-19, sa vytráca, zatiaľ čo vysoká inflácia a náklady na pôžičky začínajú zaťažovať spotrebiteľské výdavky.