< sekcia Ekonomika
Rast španielskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v období júl - september zvýšil o 0,6 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi.
Autor TASR
Madrid 29. októbra (TASR) - Rast španielskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2025 mierne spomalil, ale udržal si solídne tempo. Ukázali to v stredu predbežné údaje Národného štatistického úradu (INE). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v období júl - september zvýšil o 0,6 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď medzikvartálne vzrástol o 0,8 %.
To sa zhoduje s očakávaniami analytikov. Hlavným motorom rastu bol v 3. štvrťroku domáci dopyt s príspevkom 1,2 percentuálneho bodu, zatiaľ čo externý dopyt klesol o 0,6 percentuálneho bodu.
Spomedzi zložiek dopytu sa spotreba domácností zvýšila o 1,2 %, vládne výdavky vzrástli o 1,1 % a investície o 1,7 %. Medzitým vývoz tovarov a služieb klesol o 0,6 % a dovoz vzrástol o 1,1 %.
Na strane ponuky vzrástla priemyselná produkcia o 0,5 % a stavebníctvo a služby o 0,8 %.
V medziročnom porovnaní sa HDP Španielska v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 2,8 %. To bol menší nárast než o revidované 3 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku. Analytici pritom očakávali, že sa HDP aj v období júl - september zvýši o 3 %.
Rast španielskej ekonomiky stále prekonáva ostatné veľké ekonomiky eurozóny vďaka prosperujúcemu sektoru cestovného ruchu, silnému trhu práce a lacnejším energiám.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v období júl - september zvýšil o 0,6 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď medzikvartálne vzrástol o 0,8 %.
To sa zhoduje s očakávaniami analytikov. Hlavným motorom rastu bol v 3. štvrťroku domáci dopyt s príspevkom 1,2 percentuálneho bodu, zatiaľ čo externý dopyt klesol o 0,6 percentuálneho bodu.
Spomedzi zložiek dopytu sa spotreba domácností zvýšila o 1,2 %, vládne výdavky vzrástli o 1,1 % a investície o 1,7 %. Medzitým vývoz tovarov a služieb klesol o 0,6 % a dovoz vzrástol o 1,1 %.
Na strane ponuky vzrástla priemyselná produkcia o 0,5 % a stavebníctvo a služby o 0,8 %.
V medziročnom porovnaní sa HDP Španielska v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 2,8 %. To bol menší nárast než o revidované 3 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku. Analytici pritom očakávali, že sa HDP aj v období júl - september zvýši o 3 %.
Rast španielskej ekonomiky stále prekonáva ostatné veľké ekonomiky eurozóny vďaka prosperujúcemu sektoru cestovného ruchu, silnému trhu práce a lacnejším energiám.