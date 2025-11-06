Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast španielskej priemyselnej produkcie sa v septembri spomalil

Madrid 6. novembra (TASR) - Tempo rastu španielskej priemyselnej produkcie sa v septembri prudko spomalilo a bolo najslabšie za štyri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Priemyselná produkcia v septembri na sezónne a kalendárne upravenej báze medziročne expandovala o 1,7 % po augustovom zvýšení o 3,3 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE. Na neupravenej báze sa tempo rastu zrýchlilo na 4,5 % z 0,2 %.

Produkcia energií medziročne stúpla o 3,6 %, produkcia spotrebiteľských tovarov o 2,7 % a produkcia polotovarov o 0,7 %. Produkcia kapitálových tovarov klesla o 0,3 %.

V medzimesačnom porovnaní priemyselná produkcia v septembri vzrástla o 0,4 % po znížení o 0,1 % v auguste.
