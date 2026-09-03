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Rast spotrebiteľských cien na Cypre zrýchlil v auguste na maximum

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvýraznejšie sa v minulom mesiaci zvýšili náklady na dopravu.

Autor TASR
Nikózia 3. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny na Cypre zaznamenali v auguste výrazné zrýchlenie rastu, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na údaje cyperského štatistického úradu.

Medziročná miera inflácie na Cypre dosiahla v auguste 3,5 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v ostrovnej krajine od septembra 2023, v ktorom sa ceny zvýšili o 4 %. Na porovnanie, v júli inflácia predstavovala 2,9 %.

Najvýraznejšie sa v minulom mesiaci zvýšili náklady na dopravu. Vzrástli o 11,4 %, zatiaľ čo v júli ich rast dosiahol 6 %. Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov spomalili tempo rastu, a to zo 4,9 % v júli na 3,8 %.

Miernejšie rástli aj náklady na bývanie a s tým súvisiace energie. V júli sa medziročne zvýšili o 7,2 %, v auguste potom vzrástli o 6,9 %.
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