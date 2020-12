Londýn 16. decembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Británii sa v novembri spomalil a dosiahol trojmesačné minimum. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne, medziročná miera inflácie v novembri klesla na 0,3 % z októbrových 0,7 % a výrazne zaostala za predpoveďou ekonómov, ktorí očakávali, že sa zníži na 0,6 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v novembri klesli o 0,1 % po októbrovej stagnácii. Bol to ich prvý pokles za tri mesiace a prekvapil ekonómov, ktorí počítali so zvýšením cien tovarov a služieb o 0,1 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku, sa tiež spomalila v novembri, a to na 1,1 % z októbrových 1,5 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesne len na 1,4 %.



ONS v separátnej správe informoval, že výrobné ceny v Británii v novembri klesli už deviaty mesiac po sebe. Tempo ich medziročného poklesu sa však spomalilo na 0,8 % z 1,4 % v októbri a bolo menšie ako 0,9 %, s ktorým počítali ekonómovia.



Medzimesačne vzrástli výrobné ceny o 0,2 % po októbrovej stagnácii.