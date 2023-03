Rast spotrebiteľských cien v Číne dosiahol najnižšiu úroveň za rok

Peking 9. marca (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa minulý mesiac spomalil viac než sa očakávalo a inflácia dosiahla najnižšiu úroveň za posledný rok. To naznačuje, že čínski spotrebitelia sú naďalej opatrní napriek tomu, že vláda koncom minulého roka nečakane zrušila prísne protipandemické opatrenia. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli vo februári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1 %. To je výrazné spomalenie medziročnej inflácie oproti januáru, v ktorom dosiahla 2,1 %. Februárový vývoj spotrebiteľských cien zároveň znamená najnižšiu infláciu od februára 2022 a podstatne nižšiu, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg. Tí počítali so spomalením rastu cien v najväčšej ázijskej ekonomike na 1,9 %.



Podľa predstaviteľov štatistického úradu sa pod výrazne slabší rast cien podpísal pokles dopytu zo strany spotrebiteľov po oslavách lunárneho nového roka. Okrem toho však na ceny pôsobila aj vysoká ponuka na trhu.



Výrazne sa spomalil rast cien potravín. Vo februári vzrástli o 2,6 %, najmenej za deväť mesiacov, zatiaľ čo v januári potravinová inflácia dosiahla 6,2 %. Spomalenie však zaznamenal aj rast cien mimo sektora potravín, a to z 1,2 % na 0,6 %. V tejto oblasti výrazne zlacnela doprava. V januári náklady v tomto odvetví vzrástli o 2 %, vo februári rast dosiahol iba 0,1 %.



Spomalila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií. Tá dosiahla vo februári 0,6 %, čo je najslabší rast za tri mesiace. Na porovnanie, v januári sa jadrové ceny v Číne zvýšili medziročne o 1 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne vo februári nečakane znížili, a to o 0,5 %. Analytici počítali s ich rastom o 0,2 % po tom, ako sa v januári zvýšili o 0,8 %.