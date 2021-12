Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v novembri zrýchlil

Peking 9. decembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v novembri 2021 výrazne zrýchlil v dôsledku oživenia cien potravín, zatiaľ čo v prípade výrobných cien, naopak, stratil tempo. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu.



Index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej svetovej ekonomike vzrástol v novembri o 2,3 % po zvýšení o 1,5 % v októbri, informoval čínsky národný štatistický úrad. Tento výsledok však zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali infláciu na úrovni 2,5 %.



Ceny potravín v Číne v novembri 2021 vzrástli o 1,6 %, čím zvrátili októbrový pokles o 2,4 %. Ceny čerstvej zeleniny pritom vyskočili o 30,6 %, zároveň ceny nepotravinárskeho tovaru sa zvýšili o 2,5 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa však spomalila na 1,2 % z 1,3 % v predchádzajúcom mesiaci.



Obavy z inflácie pravdepodobne neodradia Čínsku ľudovú banku od ďalšieho uvoľňovania svojich opatrení vrátane zníženia sadzieb, domnievajú sa analytici.



Separátne údaje štatistického úradu ukázali, že výrobné ceny v ázijskej krajine v novembri stúpli medziročne o 12,9 %, čo však bolo miernejšie tempo ako v októbri, keď sa zvýšili o 13,5 %. Ekonómovia však predpovedali, že sa ich rast spomalí ešte viac, na 12,6 %.



Podľa analytikov by ceny čínskych výrobcov mali v nasledujúcich mesiacoch ďalej klesať. Aj keď variant omikron nového koronavírusu by mohol viesť k ďalším problémom v dodávateľských reťazcov, mohol by tiež zároveň tlačiť ceny ropy nadol.