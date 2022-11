Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v októbri spomalil

Peking 9. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali v októbri v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia prekonal očakávania. Vývoj inflácie v októbri ovplyvnil pokles dopytu spôsobený najmä prísnou politikou nulovej tolerancie voči COVID-19, ktorá zasahuje do každodenného života obyvateľov aj do aktivity firiem. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serverov RTTNews a tradingeconomics.



Ako v stredu oznámil čínsky štatistický úrad, spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli v októbri medziročne o 2,1 % po 2,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu bolo najslabšie od mája tohto roka a slabšie aj v porovnaní s očakávaniami trhov. Ekonómovia predpokladali, že inflácia sa spomalí iba na 2,4 %.



Rast cien sa spomalil ako pri potravinách, tak aj v prípade nepotravinových tovarov a služieb. Ceny potravín spomalili v októbri tempo rastu na 7 %, napriek výraznejšiemu zvýšeniu cien bravčového mäsa. Na porovnanie, v septembri rast cien potravín dosiahol 8,8 %, čo predstavovalo najvyšší rast za viac než dva roky.



Rast cien nepotravinových produktov a služieb sa spomalil na 1,1 % po 1,5-percentnom raste v septembri. Podpísal sa pod to pokles nákladov na bývanie a miernejší rast nákladov na dopravu aj na zdravotnú starostlivosť. Ceny oblečenia a náklady na vzdelanie a kultúru sa oproti vývoju v septembri nemenili.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny potravín a energií, vzrástli v októbri medziročne o 0,6 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili v októbri o 0,1 %. Aj v tomto prípade inflácia zaostala za očakávaniami, keď analytici počítali s rastom cien o 0,3 %, teda s infláciou zaznamenanou v septembri.