Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v novembri spomalil

Peking 9. decembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v novembri opäť spomalil a prvýkrát od marca bolo jeho tempo nižšie ako 2 %. A výrobné ceny v druhej najväčšej svetovej ekonomike minulý mesiac klesli. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 negatívne zasiahla ekonomickú aktivitu v krajine aj dopyt.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien v Číne v novembri 2022 zvýšil medziročne o 1,6 % po októbrovom náraste o 2,1 %. Dosiahol tak najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Analytici takýto výsledok očakávali.



Novembrová miera inflácie je výrazne pod tohoročným oficiálnym cieľom Pekingu na úrovni približne 3 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny potravín v novembri vzrástli o 3,7 % a ceny nepotravinových výrobkov o 1,1 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,2 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa v novembri medziročne znížila o 0,6 % a medzimesačne stagnovala.



Separátna správa štatistického úradu odhalila, že výrobné ceny v novembri medziročne klesli o 1,3 %, rovnako ako v októbri. Ekonómovia pritom očakávali, že sa ich pokles mierne zrýchli na 1,4 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny výrobcov mierne zvýšili, druhýkrát za päť mesiacov, a to o 0,1 %.



Za 11 mesiacov do konca novembra výrobné ceny v Číne vzrástli o 4,6 %.