Peking 10. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v januári zrýchlil so zvýšením dopytu počas osláv nového lunárneho roka a po uvoľnením obmedzení spojených s ochorením COVID-19. Ale výrobné ceny klesli, keďže ceny komodít sa znížili. Ukázali to v piatok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Čínsky štatistický úrad oznámil, že sa index spotrebiteľských cien v januári zvýšil na 2,1 % z 1,8 % v decembri. Mierne tak zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 2,2 %.



Rast cien potravín v Číne sa pritom v januári spomalil na 2,6 % zo 4,8 % v decembri, zatiaľ čo v prípade nepotravinárskych výrobkov sa mierne zrýchlil na 1,2 % z 1,1 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií stúpla v januári na 1 % z 0,7 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,8 %, čo bolo o niečo viac ako ich očakávaný nárast na úrovni 0,7 %.



Ekonómovia predpovedajú, že inflácia v Číne v blízkej budúcnosti ešte stúpne, aj keď nie o toľko ako v mnohých iných krajinách po zrušení blokád a opätovnom otvorení ich ekonomík. Inflácia ako taká pravdepodobne nebude v blízkej dobe obmedzovať schopnosť čínskej centrálnej banky uvoľňovať politiku.



V separátnej správe štatistický úrad uviedol, že výrobné ceny v januári klesli medziročne o 0,8 %. To bolo o niečo viac než v decembri, keď sa znížili o 0,7 %.