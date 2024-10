Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v septembri spomalil

Peking 13. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v septembri prekvapujúco spomalil, zatiaľ čo pokles výrobných cien sa prehĺbil. To zvýši tlak na Peking, aby rýchlo zaviedol ďalšie stimulačné opatrenia na oživenie slabnúceho dopytu a neistej ekonomickej aktivity. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Minister financií Lan Fo-an na sobotňajšej (12. 10.) tlačovej konferencii uviedol, že vláda v tomto roku prijme ďalšie opatrenia. Neposkytol však podrobnosti o veľkosti ani načasovaní pripravovaných fiškálnych stimulov, o ktorých investori dúfajú, že zmiernia deflačné tlaky v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Čínsky štatistický úrad v nedeľu oznámil, že index spotrebiteľských cien (CPI) v septembri vzrástol medziročne o 0,4 % po augustovom zvýšení o 0,6 %. Septembrové tempo jeho rastu bolo najpomalšie za tri mesiace. A zaostalo za očakávaniami analytikov, ktorí predpovedali, že inflácia zostane na augustovej úrovni 0,6 %.



Štatistiky odhalili, že ceny nepotravinových výrobkov klesli v septembri o 0,2 % (po náraste o 0,2 % v auguste) najmä v dôsledku nižších cien energií. Ceny potravín však vzrástli, a to o 3,3 % (o 2,8 % v auguste), pričom tempo ich rastu bolo najrýchlejšie za 20 mesiacov.



Jadrový index spotrebiteľských cien, bez nákladov na potraviny a energie, sa v septembri medziročne zvýšil o 0,1 %, najmenej od februára 2021, po náraste o 0,3 % v auguste.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Číne v septembri stagnovali. V auguste sa ešte zvýšili o 0,4 %.



Separátne štatistické údaje ukázali, že index výrobných cien (PPI) v Číne sa v septembri znížil medziročne o 2,8 %, najstrmšie za šesť mesiacov. Analytici pritom odhadovali, že klesne o 2,5 % po znížení o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



"Čína čelí pretrvávajúcemu deflačnému tlaku v dôsledku slabého domáceho dopytu. Zmena nastavenia fiškálnej politiky, ktorú naznačila sobotná tlačová konferencia, by pomohla takéto problémy riešiť," povedal Č'-wej Čang, hlavný ekonóm Pinpoint Asset Management.



Čínske úrady v uplynulých týždňoch zintenzívnili stimulačné úsilie, aby podnietili dopyt a pomohli splniť cieľ vlády, ktorá by chcela dosiahnuť rast ekonomiky o približne 5 % v tomto roku.



Niektorí analytici ale tvrdia, že tieto kroky môžu poskytnúť len dočasnú úľavu a čoskoro budú potrebné silnejšie opatrenia, inak by sa slabosť ekonomiky mohla predĺžiť do budúceho roka.



Čínska centrálna banka koncom septembra oznámila najagresívnejšie opatrenia na podporu hospodárstva od pandémie ochorenia COVID-19 vrátane krokov, ako je zníženie sadzieb z hypoték, ktoré majú pomôcť vytiahnuť sektor nehnuteľností z vážnych problémov.



Analytici a investori teraz dúfajú, že zasadnutie čínskeho parlamentu, ktoré sa očakáva v najbližších týždňoch, odhalí konkrétnejšie detaily návrhov.



Podľa expertov Peking potrebuje rázne riešiť hlbšie zakorenené štrukturálne problémy, ako je nadmerná priemyselná kapacita a pomalá spotreba.



Nadmerné domáce investície a slabý dopyt stlačili ceny nadol a prinútili firmy znižovať mzdy alebo prepúšťať pracovníkov, aby zredukovali náklady, čo ešte viac oslabilo dôveru spotrebiteľov.