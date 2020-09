Rast spotrebiteľských cien v Japonsku sa v auguste spomalil

Tokio 18. septembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Japonsku sa v auguste podľa očakávania spomalil. Konkrétne sa index spotrebiteľských cien v krajine v auguste zvýšil medziročne len o 0,2 % po náraste o 0,3 % v júli.



Takzvaná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, pritom v auguste klesla medziročne o 0,4 % po stagnácii v predchádzajúcom mesiaci.



To bol jej najväčší pokles za takmer štyri roky, čo podčiarklo riziká deflácie a ťažkosti, ktorým čelí nový predseda vlády pri obnove rastu tretej najväčšej svetovej ekonomiky.



Aj inflácia očistená od cien potravín aj energií sa v auguste znížila, prvýkrát od marca 2017, a to o 0,1 %.



Štatistiky ukázali tiež, že v auguste klesli ceny palív, vzdelania a rekreácie, zatiaľ čo ceny potravín, bývania, nábytku, odevov a lekárskej starostlivosti sa zvýšili.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa celkové spotrebiteľské ceny v Japonsku znížili o 0,1 % a jadrový index klesol o 0,4 %.



Tieto údaje boli uverejnené po tom, ako guvernér centrálnej banky (Bank of Japan) Haruhiko Kuroda vo štvrtok (17. 9.) vyhlásil, že nebude monitorovať iba cenové trendy, ale aj rast počtu pracovných miest. To signalizuje pripravenosť banky zvýšiť stimuly, ak strata pracovných miest zvýši riziko deflácie.



Japonská ekonomika sa v období apríl - jún prepadla medziročne o 28,1 %, čo bol jej najhorší výsledok v povojnovej histórii.