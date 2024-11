Rast spotrebiteľských cien v Japonsku sa spomalil na 9-mesačné minimum

Tokio 22. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Japonsku pokračovali v októbri v raste, inflácia však dosiahla najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Spomalenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie zaznamenala v októbri 2,3 % oproti 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Októbrový rast spotrebiteľských cien bol tak najslabší od januára tohto roka, keď sa ceny zvýšili o 2,2 %.



Dôvodom je najmä výrazné spomalenie rastu cien elektriny. Tie sa v októbri zvýšili o 4 %, najslabšie za šesť mesiacov, po septembrovom raste o 15,2 %. Miernejšie rástli aj ceny plynu. V septembri vzrástli o 7,7 %, v októbri o 3,5 %.



Aj jadrová inflácia nezahrnujúca ceny potravín dosiahla v októbri 2,3 %. Aj v tomto prípade to znamená spomalenie rastu cien, keď v septembri predstavovala 2,4 % a v auguste 2,8 %. Stále sa však drží nad inflačným cieľom japonskej centrálnej banky. Ten stanovila banka pred vyše 10 rokmi ako súčasť krokov na podporu stagnujúcej japonskej ekonomiky.



Medzimesačná inflácia upravená o sezónne vplyvy dosiahla v októbri 0,4 %. To je výrazný obrat v porovnaní so septembrom, v ktorom spotrebiteľské ceny medzimesačne klesli o 0,3 %. V tomto prípade vývoj inflácie prekonal očakávania analytikov, ktorí predpokladali návrat k rastu na úrovni 0,2 %.