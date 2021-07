Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v júni spomalil

Wiesbaden 13. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku spomalili v júni tempo rastu, prvýkrát za šesť mesiacov. Napriek spomaleniu je však rast cien naďalej vysoký. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil konečné údaje.



Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v júni medziročne o 2,3 % po 2,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, uviedol Destatis, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. Je to prvé spomalenie rastu cien v tomto roku, napriek tomu je však rast stále dosť vysoký, keďže májové tempo rastu bolo najvyššie za takmer desaťročie.



Pod spomalenie rastu cien sa do veľkej miery podpísali ceny energií. Tie v júni vzrástli o 9,4 % po 10-percentnom raste v máji. Stále však majú na celkový vývoj inflácie vysoký vplyv, keďže bez ich započítania dosiahla medziročná miera inflácie v Nemecku v júni 1,6 %.



Miernejšie rástli aj ceny potravín a služieb. Ceny potravín vzrástli v júni medziročne o 1,2 % potom, ako v máji rast dosiahol 1,5 % a rast cien služieb spomalil z májovej úrovne 2,2 % na 1,6 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili v júni o 0,4 % po 0,5-percentnom raste v máji. Ceny energií vzrástli o 0,4 %, na druhej strane, ceny potravín v rovnakom rozsahu klesli. Aj v tomto prípade Destatis potvrdil predbežný odhad.