Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa prekvapujúco zrýchlil

Wiesbaden 6. januára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v decembri prekvapujúco zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za takmer 30 rokov, od júna 1992. To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa nich sa index spotrebiteľských cien v Nemecku v decembri zvýšil medziročne o 5,3 % po novembrovom náraste o 5,2 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že jeho tempo, naopak, klesne na 5,1 %.



Za celý rok 2021 dosiahla priemerná miera inflácie v Nemecku 3,1 %. To je vysoko nad cieľovou hranicou Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia na úrovni 2 %.



Inflácia v Nemecku, ktoré je tiež najväčšou ekonomikou eurozóny, sa drží nad touto hranicou od júla 2021 v dôsledku pretrvávajúcich problémov v dodávateľských reťazcoch. A tiež tzv. bázických efektov, najmä dočasného zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2020 a prudkého poklesu cien produktov minerálnych olejov v predchádzajúcom roku.



Destatis ďalej uviedol, že hlavným motorom inflácie boli aj v decembri ceny energetických produktov, ktoré stúpli medziročne o 18,3 % (o 22,1 % v novembri). Zvýšili sa aj ceny potravín (o 6 % po novembrovom náraste o 4,5 %) a služieb (o 3,1 %; o 2,9 % v novembri).



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny podľa predbežných údajov stúpli v decembri o 0,5 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v decembri vzrástol medziročne o 5,7 % a medzimesačne o 0,3 %.