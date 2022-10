Varšava 31. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Poľsku sa v októbri zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo od roku 1996. Ukázali to v pondelok predbežné údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Podľa rýchleho odhadu GUS sa index spotrebiteľských cien v susednej krajine v októbri 2022 zvýšil medziročne o 17,9 % po náraste o 17,2 % v predchádzajúcom mesiaci. To je zhruba v súlade s odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že miera inflácie dosiahne v októbri 17,95 %.



Októbrový nárast cien tovarov a služieb v Poľsku bol najväčší od augusta 1996. Prispelo k tomu zdraženie potravín a nealkoholických nápojov (21,9 %), palív pre osobnú dopravu (19,5 %), elektriny, plynu a iných palív (41,7 %).



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Poľsku v októbri vzrástli o 1,8 %. To je o niečo viac ako 1,7 %, ktoré očakávali analytici po septembrovom zvýšení o 1,6 %.