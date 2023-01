Rast spotrebiteľských cien v Poľsku sa v decembri spomalil

Varšava 5. januára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Poľsku sa v decembri 2022 spomalil a viac, ako ekonómovia predpovedali, dosiahol najväčšie tempo za 26 rokov. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Z rýchleho odhadu GUS vyplýva, že index spotrebiteľských cien v susednej krajine sa v decembri 2022 zvýšil medziročne o 16,6 % po náraste o 17,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Tempo jeho rastu sa tak vzdialilo od 26-ročného maxima 17,9 %, ktoré dosiahlo vlani v októbri.



Decembrová miera inflácie zaostala tiež za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 17,3 %, ale udržala sa vysoko nad stredným cieľom centrálnej banky na úrovni 2,5 %. To by mohlo naznačovať, že banka bude držať úrokové sadzby na vysokej úrovni po dlhú dobu.



GUS informoval, že v decembri rástli pomalšie ceny elektriny, plynu a iných palív (o 31,2 % oproti 36,8 % v novembri), automobilových palív (o 13,5 % oproti 15,5 %) aj potravín a nealkoholických nápojov (o 21,5 percenta oproti 22,3 %).



V medzimesačnom porovnaní sa ceny tovarov a služieb v Poľsku v decembri zvýšili len mierne, a to o 0,2 %, čo bolo tiež menej ako ich nárast o 0,7 % v novembri.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP, odhadovali, že index spotrebiteľských cien stúpne v decembri medzimesačne o 0,8 %.