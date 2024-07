Rast spotrebiteľských cien v Portugalsku sa spomalil pod 3 %

Lisabon 10. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Portugalsku spomalili minulý mesiac tempo rastu, inflácia sa však naďalej drží v blízkosti 3 %. To je úroveň, ktorú prekročila v máji a ktorá bola najvyššia od jesene minulého roka. Uviedol to v stredu portugalský štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje.



Spotrebiteľské ceny v Portugalsku vzrástli v júni medziročne o 2,8 %. To je druhý najvýraznejší rast od septembra minulého roka, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,6 %. Výraznejšie než v júni rástli ceny v máji tohto roka, a to o 3,1 %. Štatistici tak potvrdili predbežné údaje zverejnené 28. júna.



Spomalila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín. V júni dosiahla 2,4 % oproti 2,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade štatistici predbežné údaje mierne revidovali, keď koncom júna uvádzali jadrovú infláciu za jún na úrovni 2,3 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v júni stagnovali. V predchádzajúcom mesiaci sa zvýšili o 0,2 %.



Portugalsko zároveň zverejnilo údaje o vývoji zahraničného obchodu za mesiac máj, ktoré vykázali mierny medziročný pokles deficitu. Obchodný schodok dosiahol v máji 2,23 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 2,45 miliardy eur. Vývoz aj dovoz klesli, export sa však znížil o 1,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 3,4 %.