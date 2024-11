Rast spotrebiteľských cien v Rakúsku sa udržal pod cieľom ECB

Viedeň 19. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku pokračovali v októbri v rovnakom raste ako v septembri. To znamená, že druhý mesiac po sebe sa inflácia v krajine udržala pod úrovňou inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB) a na najnižšej úrovni za vyše 3,5 roka. Uviedol to v utorok rakúsky štatistický úrad, ktorý tak potvrdil predbežné údaje z konca októbra. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v októbri medziročne o 1,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci a zároveň rovnaký rast, aký štatistici uvádzali 31. októbra.



Inflácia sa tak zároveň naďalej drží na najnižšej úrovni od februára 2021 a pod inflačným cieľom ECB. Ten je stanovený na 2 %.



K októbrovému vývoju inflácie prispelo výrazné spomalenie rastu nákladov na bývanie a s ním spojené energie, ako aj slabší rast nákladov na zdravotníctvo. V prvom prípade náklady vzrástli o 0,2 % po septembrovom raste o 1,5 % a v druhom o 4,1 % po septembrovom zvýšení o 4,6 %. Navyše, náklady na dopravu pokračovali v poklese.



Na druhej strane, zrýchlil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Ceny vzrástli o 2,7 %, pričom v predchádzajúcom mesiaci ich rast dosiahol 2,2 %. Výraznejší rast zaznamenali aj ceny alkoholu.



V medzimesačnom porovnaní vzrástli spotrebiteľské ceny v Rakúsku o 0,3 %. Vrátili sa tak k rastu po tom, ako v septembri zaznamenali 0,1-percentný pokles. Aj v tomto prípade štatistici potvrdili predbežný odhad z konca októbra.