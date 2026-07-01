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Rast spotrebiteľských cien v Rakúsku sa v júni spomalil
Oproti predchádzajúcemu mesiacu spotrebiteľské ceny stagnovali. V máji vykázali ešte mierny, 0,1-percentný rast.
Autor TASR
Viedeň 1. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku spomalili v júni tempo rastu na najnižšiu úroveň za tri mesiace. Výrazne sa pod to podpísal miernejší rast cien energií. Poukázali na to predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Rakúsku dosiahla v júni 3,2 %. To je o 0,5 percentuálneho bodu nižšia inflácia než v predchádzajúcom mesiaci a najnižšia od marca tohto roka. Vtedy dosiahla rovnakú úroveň.
K zmierneniu rastu spotrebiteľských cien prispel najmä vývoj cien energií. Tie sa v máji zvýšili medziročne o 9,8 %, v júni však ich rast dosiahol 5,4 %. Miernejším tempom rástli aj ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. V máji sa zvýšili o 2,2 %, v júni o 1,5 %. Na druhej strane, hlavným ťahúňom inflácie zostali ceny služieb, ktoré v júni vzrástli o 4,4 %.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu spotrebiteľské ceny stagnovali. V máji vykázali ešte mierny, 0,1-percentný rast.
Medziročná miera inflácie v Rakúsku dosiahla v júni 3,2 %. To je o 0,5 percentuálneho bodu nižšia inflácia než v predchádzajúcom mesiaci a najnižšia od marca tohto roka. Vtedy dosiahla rovnakú úroveň.
K zmierneniu rastu spotrebiteľských cien prispel najmä vývoj cien energií. Tie sa v máji zvýšili medziročne o 9,8 %, v júni však ich rast dosiahol 5,4 %. Miernejším tempom rástli aj ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. V máji sa zvýšili o 2,2 %, v júni o 1,5 %. Na druhej strane, hlavným ťahúňom inflácie zostali ceny služieb, ktoré v júni vzrástli o 4,4 %.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu spotrebiteľské ceny stagnovali. V máji vykázali ešte mierny, 0,1-percentný rast.