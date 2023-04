Rast spotrebiteľských cien v Rusku sa minulý týždeň zrýchlil

Moskva 26. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku v uplynulom týždni rástli o niečo rýchlejším tempom. Ukázali to v stredu údaje ruského štatistického úradu Rosstat. To posilnilo očakávania, že centrálna banka úrokové sadzby nezmení. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rosstat uviedol, že spotrebiteľské ceny v Rusku sa v týždni do 24. apríla zvýšili o 0,10 % po náraste o 0,04 % v predchádzajúcom týždni. Doplnil, že od začiatku roka stúpli ceny o 1,99 %, čo je pomalšie tempo ako v rovnakom období 2022.



Ekonómovia očakávajú, že ruská centrálna banka v piatok (28. 4.) ponechá svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 7,5 %.



Medziročná miera inflácie v Rusku dosiahla v minulom roku 11,9 %, čo je takmer trojnásobok oficiálneho cieľa centrálnej banky na úrovni 4 %. Centrálna banka predpovedá, že inflácia sa tento rok zníži na 5 % až 7 % a v roku 2024 klesne na 4 %.



Medziročná miera inflácie v Rusku sa začala šplhať k dvojciferným hodnotám krátko po tom, ako 24. februára 2022 vyslalo na Ukrajinu desaťtisíce vojakov. Západ na to zareagoval rozsiahlymi sankciami proti Moskve.



Ruské domácnosti pravidelne uvádzajú infláciu ako svoj hlavný problém, pričom mnohé z nich po dekáde hospodárskych kríz a rastúcich cien, ktoré znižujú ich životnú úroveň, nemajú žiadne úspory.



Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullina minulý týždeň uviedla, že inflačné riziká, ako sú slabší rubeľ, nedostatok pracovnej sily a veľký rozpočtový deficit, sa musia zmierniť, aby sa vytvoril priestor na zníženie úrokových sadzieb.