Rast spotrebiteľských cien v Taliansku sa v apríli zrýchlil

Rím 17. mája (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Taliansku sa v apríli zrýchlilo tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to v pondelok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT.



Konkrétne sa miera inflácie v Taliansku, tretej najväčšej ekonomike eurozóny, v apríli 2021 zvýšila medziročne o 1,1 % po náraste o 0,8 % v marci.



Dosiahla tak najvyššiu úroveň od apríla 2019, a to najmä vďaka prudkému zrýchleniu tempa rastu cien energií v apríli na 9,8 % z 0,4 % v marci.



Na druhej strane náklady na potraviny v apríli klesli o 0,3 % po marcovom zvýšení o 1 % a znížili sa aj ceny služieb v doprave (-0,7 % oproti 2,2 % mesiac predtým).



Medziročná miera jadrovej inflácie, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií a potravín, sa v apríli spomalila na 0,3 % z 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku v apríli zvýšili o 0,4 %, čo bolo mierne viac ako ich nárast o 0,3 % v marci.