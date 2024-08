Washington 14. augusta (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v júli spomalil, už štvrtý mesiac po sebe a viac, ako očakávali ekonómovia. Dosiahol pritom najmenšie tempo od marca 2021. To je pozitívna správa pre americkú centrálnu banku Fed, ktorá zvažuje zníženie svojich úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a RTTNews.



Štatistický úrad amerického ministerstva práce v stredu oznámil, že index spotrebiteľských cien (CPI) sa v júli zvýšil medziročne o 2,9 % po náraste o 3 % v júni. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo jeho rastu zostane v júli nezmenené na júnovej úrovni 3 %. Rast cien potravín bol pritom v júli stabilný na úrovni 2,2 %, zatiaľ čo v prípade energií sa mierne zrýchlil (na 1,1 % z 1 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v júli mierne klesla na 3,2 % z 3,3 % v júni. To bola jej najnižšia úroveň od apríla 2021 a zhoduje sa s prognózami analytikov.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v USA v júli ožili a stúpli o 0,2 % po poklese o 0,1 % v júni. Aj tento výsledok je v súlade s očakávaniami ekonómov.



Júlové spomalenie inflácie je dobrou správou pre Federálny rezervný systém (Fed), ktorí plní úlohu centrálnej banky, pretože naznačuje, že je správny čas začať znižovať úrokové sadzby z 23-ročného maxima.



Fed sa snaží dostať infláciu na úroveň 2 % bez toho, aby vážne poškodil ekonomiku a spôsobil nárast nezamestnanosti. Najnovšie údaje naznačujú, že inflácia je skutočne na udržateľnej ceste smerom k 2 %, domnievajú sa ekonómovia.



Predseda Fedu Jerome Powell minulý mesiac naznačil, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb by mohlo dôjsť už v septembri, ak budú z ekonomiky prichádzať priaznivé údaje.