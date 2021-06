Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v júni zrýchlil

Paríž 30. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zaznamenali tento mesiac zrýchlenie rastu na približne 1,5-ročné maximum, čo je dôsledkom najmä vývoja cien spotrebných produktov. Uviedol to v stredu francúzsky štatistický úrad Insee, ktorý zverejnil predbežný odhad.



Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v júni medziročne o 1,5 % po 1,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia miera inflácie od januára minulého roka. Mierne zrýchlenie zaznamenala aj harmonizovaná miera inflácie. V júni dosiahla 1,9 %, zatiaľ čo v máji predstavovala 1,8 %. Konečné údaje zverejní Insee 13. júla.



Ako úrad informoval, ceny spotrebného tovaru sa zvýšili o 0,9 %, zatiaľ čo v máji o 0,1 % klesli. Ceny energií vzrástli o 10,9 %, oproti májovému vývoju to však znamená spomalenie rastu. Naopak, ceny potravín klesli o 0,3 % a pokračovali tak v rovnakom tempe poklesu ako v predchádzajúcom mesiaci.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zvýšili o 0,2 %. V máji tempo rastu dosiahlo 0,3 %. Rovnako sa vyvíjali aj harmonizované spotrebiteľské ceny, ktoré v júni vzrástli o 0,2 % po 0,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.