Rast spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku sa udržal na 3-ročnom maxime

Bern 4. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku pokračovali minulý mesiac v raste, pričom tempo rastu sa udržalo na augustovej úrovni. To znamená, že ceny aj naďalej rástli najvýraznejšie za takmer tri roky. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje švajčiarskeho štatistického úradu.



Medziročná miera inflácie dosiahla vo Švajčiarsku v septembri podľa najnovších údajov štatistického úradu 0,9 %. To je rovnaké tempo rastu ako v auguste, v ktorom rast spotrebiteľských cien predstavoval 33-mesačné maximum. Na druhej strane, rast cien bol miernejší, než očakávali analytici, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 1,1 %.



Na jednej strane sa zrýchlil rast nákladov na dopravu, bývanie a energie, ako aj cien v hoteloch a reštauráciách. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov pokračovali v poklese. Klesli aj ceny v oblasti telekomunikácií a náklady na kultúru a rekreáciu.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v septembri stagnovali. V auguste zaznamenali rast o 0,2 %.