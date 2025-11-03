< sekcia Ekonomika
Rast spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku sa spomalil takmer na nulu
Autor TASR
Bern 3. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku sa v októbri spomalil a priblížil sa takmer k nulovej úrovni, na ktorej bol naposledy pred piatimi mesiacmi. Analytici pritom počítali so zrýchlením miery inflácie. Údaje, ktoré v pondelok zverejnil švajčiarsky štatistický úrad, priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v októbri medziročne o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcich troch mesiacoch. Analytici pritom počítali so zrýchlením inflácie na 0,3 %.
Za nečakaným spomalením inflácie takmer na nulu je pokles nákladov na dopravu o 1,7 %, cien potravín a nealkoholických nápojov o 0,5 %, ako aj odevov a obuvi (-0,4 %). Na druhej strane sa zvýšili náklady na vzdelanie, ako aj náklady na bývanie a s ním spojené energie.
Zmiernila sa i jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny čerstvých potravín a energií. Dosiahla 0,5 % oproti septembrovej úrovni 0,7 %.
