Rast spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku sa spomalil takmer na nulu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v októbri medziročne o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Autor TASR
Bern 3. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku sa v októbri spomalil a priblížil sa takmer k nulovej úrovni, na ktorej bol naposledy pred piatimi mesiacmi. Analytici pritom počítali so zrýchlením miery inflácie. Údaje, ktoré v pondelok zverejnil švajčiarsky štatistický úrad, priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku vzrástli v októbri medziročne o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcich troch mesiacoch. Analytici pritom počítali so zrýchlením inflácie na 0,3 %.

Za nečakaným spomalením inflácie takmer na nulu je pokles nákladov na dopravu o 1,7 %, cien potravín a nealkoholických nápojov o 0,5 %, ako aj odevov a obuvi (-0,4 %). Na druhej strane sa zvýšili náklady na vzdelanie, ako aj náklady na bývanie a s ním spojené energie.

Zmiernila sa i jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny čerstvých potravín a energií. Dosiahla 0,5 % oproti septembrovej úrovni 0,7 %.
