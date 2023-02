Rast spotrebiteľských cien vo Švédsku sa spomalil,prvýkrát za pol roka

Štokholm 20. februára (TASR) - Medziročná miera inflácie vo Švédsku sa na začiatku roka spomalila, prvýkrát za pol roka, pričom sa dostala pod 12 %. Spomalenie bolo zároveň o niečo výraznejšie, než predpokladali analytici. Oznámil to v pondelok švédsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vo Švédsku vzrástli v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 11,7 %. V decembri zaznamenala inflácia 12,3 %, čo predstavovalo najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od februára 1991.



Okrem toho to znamená prvé spomalenie inflácie od júla 2022 a miernejší rast cien, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením inflácie na 11,8 %.



Pod zmiernenie inflácie sa podpísal slabší rast nákladov na bývanie a s ním spojených energií, ako aj miernejší rast nákladov na dopravu. V prvom prípade sa rast cien zmiernil na 18,3 % z decembrovej úrovne 20,2 % a v druhom z 8,8 % na 6,9 %.



Aj naďalej sa však inflácia drží v blízkosti vyše 30-ročného maxima, keďže najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov pokračujú v zrýchľovaní rastu. Zatiaľ čo v decembri sa medziročne zvýšili o 18,2 %, v januári ich rast dosiahol 19,6 %. Výraznejšie rástli aj ceny oblečenia a obuvi, a to o 7,4 %, zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 5,2 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Švédsku v januári klesli o 1,1 %. Bol to prvý medzimesačný pokles spotrebiteľských cien od januára minulého roka, k čomu prispeli nižšie ceny elektrickej energie.