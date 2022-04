Rast spotrebiteľských výdavkov aj príjmov v USA prekonal očakávania

Washington 29. apríla (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA v marci vzrástli viac, než sa očakávalo, v dôsledku silného dopytu po službách. Aj tempo rastu príjmov domácností prekonalo odhady ekonómov. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnilo ministerstvo obchodu vo Washingtone.



Ministerstvo uviedlo, že spotrebiteľské výdavky, ktoré tvoria viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity USA, sa v marci zvýšili o 1,1 % po revidovanom náraste o 0,6 % vo februári. Ekonómovia pritom odhadovali, že marcové výdavky stúpnu o 0,7 % po pôvodnom zvýšení o 0,2 % mesiac predtým.



Svojou časťou prispeli k nárastu výdavkov domácností vyššie ceny. Spotrebiteľské výdavky však vstúpili do 2. štvrťroka s výraznou dynamikou, čo poukazuje na silu ekonomiky.



Marcové údaje boli zahrnuté do predbežnej správy o hrubom domácom produkte (HDP) Spojených štátov za 1. štvrťrok, ktorý medziročne nečakane klesol o 1,4 % v dôsledku väčšieho obchodného deficitu. Bolo to spôsobené prudkým nárastom dovozu a pomalším tempom akumulácie zásob.



Ministerstvo obchodu ďalej uviedlo, že osobný príjem spotrebiteľov vzrástol v marci o 0,5 %, čo bolo slabšie tempo ako vo februári, keď sa po revízii zvýšil o 0,7 %.



Ekonómovia však očakávali, že sa rast osobného príjmu spomalí o 0,4 % z pôvodných februárových 0,5 %.



Zrýchľujúca sa inflácia však aj v marci znížila kúpnu silu spotrebiteľov. Takzvaný index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v marci vzrástol medzimesačne o 0,9 % (o 0,5 % vo februári), čo bol jeho najväčší nárast od roku 2005. A medziročne sa marcový index PCE zvýšil až o 6,6 %, najviac od roku 1982.



Jadrový PCE index bez nestálych zložiek, ako sú potraviny a energie, ktorý je pre americkú centrálnu banku (Fed) preferovaným meradlom inflácie, sa v marci zvýšil medzimesačne o 0,3 % (rovnako ako vo februári) a medziročne o 5,2 %.