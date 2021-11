Dopyt klientov a vznik nových podnikov podporil súkromný sektor USA

Washington 3. novembra (TASR) - Rast aktivity v americkom súkromnom sektore aj v sektore služieb sa v októbri 2021 zrýchlil viac, ako naznačili predbežné údaje. Prispel k tomu väčší dopyt klientov aj ďalší prírastok nových podnikov. Ukázal to v stredu aktualizovaný prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa spresnených výsledkov sa index nákupných manažérov (PMI) zo sektora služieb v USA v októbri 2021 zvýšil na 58,7 bodu z 54,9 bodu v septembri.



Revidovaná hodnota indexu je väčšia ako 58,2 bodu pri rýchlom odhade a najvyššia od júla. Prekonala aj dlhodobý priemer a vzdialila sa ešte viac od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu v danom odvetví od jeho poklesu.



Prieskum odhalil tiež, že nárast produkcie v službách bol v októbri najrýchlejší za tri mesiace a podporila ho aj výraznejšia expanzia nových podnikov. Firmy zaznamenali tiež väčší prílev nových objednávok a úmerne tomu aj zvýšenie počtu nevybavených prác, a to aj napriek rýchlejšiemu tempu vytvárania nových pracovných miest.



Obavy týkajúce sa nedostatku pracovnej sily a nestabilných dodávateľských reťazcov však viedli k poklesu podnikateľskej dôvery na osemmesačné minimum. A zároveň sa tempo rastu vstupných nákladov v októbri zmiernilo, ale bolo stále rýchlejšie, ako v ktoromkoľvek mesiaci pred marcom 2021. V reakcii na rast nákladov firmy zvýšili svoje predajné ceny, a to najviac v histórii týchto prieskumov.



IHS Markit spresnil tiež, že aj kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA, ktorý zahŕňa služby aj výrobu, v októbri stúpol na 57,6 namiesto na 57,3 bodu z 55 bodov v septembri. A PMI výrobného sektora klesol menej, a to na 60,8 zo 60,7 bodu, a nie na 59,2 bodu, ako naznačili predbežné výsledky. Dôvodom jeho poklesu sú problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré brzdia výrobu.