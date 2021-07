Brusel 5. júla (TASR) - Rast súkromného sektora eurozóny sa v júni zrýchlil viac, ako naznačil predbežný odhad, a dosiahol najväčšie tempo za 15 rokov. Podporilo ho výrazné oživenie aktivity v dominantnom sektore služieb po zmiernení ďalších obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ukázali to v pondelok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Ale toto zrýchlenie si vyberá svoju daň v podobne zvýšených inflačných tlakov, ktoré sú dôsledkom nedostatku pracovných síl, problémov v dodávateľských reťazcoch a zdraženia surovín.



Podľa najnovšieho prieskumu Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Manager's Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júni vzrástol na 59,5 bodu z májových 57,1 bodu.



Spresnená hodnota indexu je najvyššia od júna 2006 a väčšia ako 59,2 bodu pri rýchlom odhade. Pohybuje sa tiež vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Zotavovanie európskeho hospodárstva v júni nabralo rýchlosť, ale aj inflačné tlaky sa zvýšili," skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit.



Poukázal pritom na fakt, že k pôsobivému rastu vo výrobnom sektore sa už pridali aj firmy v sektore služieb. To naznačuje, že všetky motory hospodárstva euroregiónu bežia na plné obrátky.



Zrýchlenie očkovania umožnilo totiž opätovné otvorenie väčšieho počtu podnikov v službách. Výsledkom je, že PMI tohto dominantného sektora eurozóny, ktorý zahŕňa celú škálu firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v júni stúpol na 58,3 z 55,2 bodu v máji. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od júla 2007 a prekonal tiež rýchly odhad na úrovni 58 bodov.



A zároveň PMI výrobného sektora, ktorý bol zverejnený minulý týždeň, sa zvýšil v júni na 63,4 bodu z májových 63,1 bodu. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu v histórii prieskumov. Ale firmy v tomto odvetví čelia zároveň najprudšiemu rastu nákladov na suroviny za dve desaťročia.



Tieto inflačné tlaky pocítilo aj odvetvie služieb. Kombinovaný index vstupných cien sa v júni vyšplhal na 69,8 zo 66,8 bodu v máji a je najvyšší za takmer 21 rokov.



A hoci analytici predpovedajú, že inflačné riziká budú ďalej stúpať, očakávajú tiež, že Európska centrálna banka ponechá svoju menovú politiku voľnú a ešte nejaký čas bude prehliadať vyššie inflačné tlaky, kým začne konať.



Vďaka rastúcemu dopytu a v nádeji na ďalšie zmiernenie obmedzení sa zvýšil aj optimizmus podnikateľov v službách. Príslušný index ich očakávaní v júni stúpol na 72,7 zo 71,2 bodu a je najvyšší od augusta 2000. To je dobrým znamením z hľadiska ďalšieho oživenia aktivity v nasledujúcich mesiacoch, poznamenal Williamson.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI súkromného sektora dosiahlo v júni Holandsko, a to 68,8 bodu, čo však bolo jeho dvojmesačné minimum. Ďalšími v poradí sú Rakúsko s PMI 67 bodov, Nemecko so 65,1 bodu, Írsko (64 bodov), Taliansko (62,2 bodu), Španielsko (60,4 bodu), Francúzsko (59 bodov) a Grécko (58,6 bodu).