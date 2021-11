Brusel 23. novembra (TASR) – Rast súkromného sektora eurozóny sa v novembri nečakane zrýchlil po tom, ako v októbri dosiahol najmenšie tempo za šesť mesiacov. Ukázali to v utorok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Toto oživenie je sprevádzané ďalším výrazným zvýšením inflačných tlakov, pričom náklady firiem a priemerné ceny tovarov a služieb rekordne stúpli. A hoci aj nárast nových pracovných miest dosiahol druhú najvyššiu úroveň za viac ako 21 rokov, keďže sa firmy snažia uspokojiť stúpajúci dopyt, optimizmus ohľadom výhľadu v euroregióne klesol na desaťmesačné minimum pre obavy z novej vlny ochorenia COVID-19 a pretrvávajúcich obmedzení na strane ponuky.



Podľa najnovšieho prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri 2021 zvýšil na 55,6 bodu z októbrových 54,2 bodu. Dosiahol tak dvojmesačné maximum a prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že PMI naopak klesne na 53,2 bodu.



Novembrová hodnota indexu je vyššia ako dlhodobý priemer 53 bodov a tiež ako 50 bodov, čo je hranica, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. No zároveň je podstatne nižšia ako priemer 58,4 bodu za 3. štvrťrok, čo poukazuje na spomaľovanie hospodárstva eurozóny v poslednom kvartáli 2021.



K zrýchleniu súkromného sektora eurozóny ako celku prispelo v novembri najmä výraznejšie zvýšenie aktivity v sektore služieb, zatiaľ čo rast výrobného sektora bol druhý najslabší za 17 mesiacov. Dôvodom sú pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch. Nové objednávky však nabrali tempo a prírastok nových pracovných miest bol druhý najvyšší za 21 rokov. Ale dodacie lehoty subdodávateľov sa naďalej predlžovali v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku komponentov a surovín a problémov s dopravou. Pokiaľ ide o ceny, náklady firiem a priemerné ceny tovarov a služieb rekordne vzrástli.



Z prieskumu vyplýva, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý zahŕňa celú škálu firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v novembri stúpol na 56,6 z 54,6 bodu v októbri a je najvyšší za tri mesiace.



Aj PMI výrobného sektora sa tento mesiac mierne zvýšil na 58,6 z októbrových 58,3 bodu a dosiahol dvojmesačné maximum.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, rast súkromného sektora sa zrýchlil v oboch najväčších ekonomikách bloku - v Nemecku (na 52,8 z 52 bodov) aj vo Francúzsku (na 56,3 z 54,7 bodu). Aj zvyšok regiónu sa tešil rýchlejšiemu rastu.



„Silnejšia expanzia aktivity v podnikoch v novembri prekonala očakávania ekonómov, ale je nepravdepodobné, že by zabránila v pomalšom raste ekonomiky eurozóny vo 4. štvrťroku, najmä keď sa zdá, že pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19 spôsobia v decembri opätovné problémy v ekonomike,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Dodal, že nové blokády budú mať pravdepodobne väčší vplyv na služby, zatiaľ čo výrobný sektor brzdia problémy s dodávkami, pričom tlak na zvyšovanie cien sa zintenzívnil. To spochybňuje tvrdenie Európskej centrálnej banky, že vysoké tempo rastu inflácie je prechodné.