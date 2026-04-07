Rast súkromného sektora eurozóny sa v marci prudko spomalil
Vojna na Blízkom východe zvýšila ceny energií a narušila dodávateľské reťazce.
Autor TASR
Londýn 7. apríla (TASR) - Tempo rastu súkromného sektora eurozóny sa v marci prudko spomalilo, keďže vojna na Blízkom východe zvýšila ceny energií a narušila dodávateľské reťazce. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj aktivity v priemysle aj v sektore služieb, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, klesol na 50,7 bodu z februárových 51,9 bodu. Oslabil sa však miernejšie, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého klesol na 50,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Marcový PMI naznačuje, že ekonomika eurozóny už bola tvrdo zasiahnutá vojnou na Blízkom východe,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global Chris Williamson. Nové objednávky, ktoré sa od júla zlepšovali, klesli pre slabší dopyt po službách. Zahraničné objednávky služieb sa oslabili najprudšie za šesť mesiacov.
Ukazovateľ zamestnanosti v eurozóne klesol. Index cien vstupov vzrástol na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Výrobné ceny sa zvýšili najrýchlejším tempom od februára 2024.
Vývoj aktivity súkromného sektora naznačuje, že hrubý domáci produkt eurozóny sa v prvom štvrťroku zväčší 0,2 %. Hrozí mu však zmenšenie v druhom kvartáli, ak sa konflikt na Blízkom východe rýchlo nevyrieši.
