Prieskum: Rast súkromného sektora v eurozóne sa v máji zrýchlil

Londýn 3. júna (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v eurozóne sa v máji zrýchlil viac, ako naznačili predbežné údaje. Dosiahol pritom najväčšie tempo za vyše tri roky. Prispelo k tomu uvoľnenie niektorých obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu, ktoré vnieslo život do dominantného odvetvia služieb, aj keď bol jeho rast v máji slabší ako v prípade výrobného sektora. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Zrýchlenie očkovania v celom regióne a pokles hlásených nových prípadov nákazy umožnili vládam v regióne odstrániť niektoré reštrikcie na zastavenie šírenia vírusu.



Podľa konečných výsledkov IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji vzrástol na 57,1 bodu z 53,8 bodu v apríli.



Spresnený PMI je väčší ako 56,9 bodu pri rýchlom odhade a najvyšší od februára 2018. Drží sa tak nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že PMI sektora služieb v máji po spresnení vzrástol na 55,2 namiesto na 55,1 bodu z 50,5 bodu v apríli a PMI výrobného sektora sa vyšplhal na 63,1 zo 62,9 bodu, zatiaľ čo rýchly odhad signalizoval jeho pokles na 62,8 bodu.



Rozsiahly sektor služieb v eurozóne sa v máji postavil opäť na nohy a vykázal solídne oživenie, ktoré bude pravdepodobne pretrvávať počas leta, uviedol v komentári k výsledkom prieskumu Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Dodal, že firmy zaznamenali najsilnejší nárast dopytu od začiatku roka 2018, vďaka zmierneniu obmedzení a pokroku pri očkovaní, ktoré zvýšili dôveru.



Čiastkový index nových objednávok v celom súkromnom sektore sa totiž v máji vyšplhal na 58,4 z 53,4 bodu v apríli, čo je najvyššia hodnota od júna 2006.



Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny bloku, najvyšší kombinovaný PMI vykázalo v máji Írsko, a to 63,5 bodu, čo je jeho nový rekord. Nasledovali Španielsko s PMI 59,2 bodu (najvyššia úroveň za 174 mesiacov), Francúzsko s 57 bodmi (10-mesačné maximum), Nemecko s 56,2 bodmi (dvojmesačné maximum) a Taliansko s 55,7 bodmi (39-mesačné maximum).



Analytici na základe týchto výsledkov odhadujú, že eurozóna sa v tomto 2. štvrťroku dostane z recesie a vzrastie o 1,5 %.