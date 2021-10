Washington 22. októbra (TASR) - Rast súkromného sektora v USA sa v októbri zrýchlil. Naznačuje to, že americká ekonomika na začiatku 4. štvrťroka nabrala tempo, keďže pandémia nového koronavírusu ustupuje. Zároveň však nedostatok pracovnej sily a surovín brzdia výrobu. Ukázal to v piatok najnovší prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v októbri 2021 vzrástol na 57,3 bodu z 55 bodov v septembri a dosiahol najväčšiu úroveň za tri mesiace. Hodnota indexu väčšia ako 50 bodov signalizuje rast v súkromnom sektore.



Motorom oživenia aktivity podnikov bol v októbri dominantný sektor služieb. Jeho PMI stúpol na trojmesačné maximum 58,2 z 54,9 bodu v septembri, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa zvýši len na 55,1 bodu. Toto odvetvie sa pritom podieľa viac ako dvomi tretinami na ekonomickej aktivite v USA.



Na druhej strane, výrobný sektor v októbri rástol najpomalšie za 15 mesiacov pre nedostatok materiálu a meškania v dodávateľských reťazcoch. Konkrétne, PMI výrobného sektora tento mesiac klesol na 59,2 zo 60,7 bodu. Výrobný sektor predstavuje 12 % ekonomiky.



Obe odvetvia zápasia s nedostatkom zamestnancov. Ku koncu augusta bolo v USA voľných 10,4 milióna pracovných miest. V septembri bolo oficiálne nezamestnaných približne 7,7 milióna ľudí. Podľa niektorých ekonómov pandémia ochorenia COVID-19 viedla tiež k predčasným odchodom do dôchodku a ku kariérnym zmenám.



Ďalším problémom sú rastúce ceny vstupných surovín, ktoré firmy prenášajú na spotrebiteľov, čo by mohlo nejaký čas udržať infláciu na vysokej úrovni.



Na ilustráciu, jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií v auguste medziročne vzrástla o 3,6 %. Americká centrálna banka Fed má flexibilný inflačný cieľ na úrovni 2 %.



Experti tiež predpovedajú, že sa tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov v uplynulom štvrťroku spomalilo na menej ako 3 % zo 6,7 % v 2. kvartáli. Vláda by mala zverejniť údaje za 3. štvrťrok koncom budúceho týždňa.