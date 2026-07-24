< sekcia Ekonomika
Rast súkromnej aktivity v americkej ekonomike sa v júli zrýchlil
Motorom rastu bolo odvetvie služieb, ktorého aktivita sa posilnila na osemmesačné maximum vďaka silnejšiemu prílevu nových objednávok.
Autor TASR
New York 24. júla (TASR) - Tempo rastu aktivity v americkom súkromnom sektore sa v júli zrýchlilo. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, stúpol na 53,6 bodu z júnových 51,9 bodu. Dostal sa tak najvyššie od novembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom rastu bolo odvetvie služieb, ktorého aktivita sa posilnila na osemmesačné maximum vďaka silnejšiemu prílevu nových objednávok. Pokračoval aj rast spracovateľského priemyslu, ale oveľa pomalším tempom, pričom podniky hlásili najslabší rast produkcie a nových objednávok od marca.
Americké súkromné firmy v júli podľa prieskumu prvýkrát za tri mesiace zvýšili počet zamestnancov a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Inflačné tlaky sa však posilnili, keďže rast cien vstupov sa zrýchlil na 14-mesačné maximum a rast cien produktov sa priblížil k štvorročnému maximu.
Motorom rastu bolo odvetvie služieb, ktorého aktivita sa posilnila na osemmesačné maximum vďaka silnejšiemu prílevu nových objednávok. Pokračoval aj rast spracovateľského priemyslu, ale oveľa pomalším tempom, pričom podniky hlásili najslabší rast produkcie a nových objednávok od marca.
Americké súkromné firmy v júli podľa prieskumu prvýkrát za tri mesiace zvýšili počet zamestnancov a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Inflačné tlaky sa však posilnili, keďže rast cien vstupov sa zrýchlil na 14-mesačné maximum a rast cien produktov sa priblížil k štvorročnému maximu.