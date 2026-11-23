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Rast súkromnej aktivity v britskej ekonomike sa v novembri spomalil
Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj priemyslu aj služieb, ktorý S&P Global zostavuje, klesol na 52,3 bodu z októbrového osemmesačného maxima 52,9 bodu.
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Tempo rastu súkromnej aktivity vo Veľkej Británii sa v novembri spomalilo. Vyplýva to z predbežných výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj priemyslu aj služieb, ktorý S&P Global zostavuje, klesol na 52,3 bodu z októbrového osemmesačného maxima 52,9 bodu. Spomalenie však bolo miernejšie v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí predpokladali, že PMI klesne na 51,9 bodu.
Rast sektora služieb sa spomalil na päťmesačné minimum v dôsledku utlmeného dopytu po nehnuteľnostiach, vyšších nákladov na pôžičky a slabých objednávok zo strany zahraničných klientov. Aktivita v priemyselnom odvetví však prudko vzrástla vďaka dopytu po dátových centrách pre umelú inteligenciu a dopytu po produktoch obranného priemyslu. Celkový objem nových objednávok mierne vzrástol, keďže silnejší domáci a zahraničný dopyt po priemyselných produktoch vykompenzoval pokles exportu služieb, ktorý bol najprudší od februára 2021.
Očakávania v britskom priemysle aj službách sa zlepšili na najsilnejšiu úroveň od februára. Zamestnanosť v súkromnom sektore však opäť klesla, čo bolo spôsobené prepúšťaním v sektore služieb. Inflačné tlaky sa zmiernili, pričom ceny vstupov rástli najpomalším tempom za tri mesiace.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj priemyslu aj služieb, ktorý S&P Global zostavuje, klesol na 52,3 bodu z októbrového osemmesačného maxima 52,9 bodu. Spomalenie však bolo miernejšie v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí predpokladali, že PMI klesne na 51,9 bodu.
Rast sektora služieb sa spomalil na päťmesačné minimum v dôsledku utlmeného dopytu po nehnuteľnostiach, vyšších nákladov na pôžičky a slabých objednávok zo strany zahraničných klientov. Aktivita v priemyselnom odvetví však prudko vzrástla vďaka dopytu po dátových centrách pre umelú inteligenciu a dopytu po produktoch obranného priemyslu. Celkový objem nových objednávok mierne vzrástol, keďže silnejší domáci a zahraničný dopyt po priemyselných produktoch vykompenzoval pokles exportu služieb, ktorý bol najprudší od februára 2021.
Očakávania v britskom priemysle aj službách sa zlepšili na najsilnejšiu úroveň od februára. Zamestnanosť v súkromnom sektore však opäť klesla, čo bolo spôsobené prepúšťaním v sektore služieb. Inflačné tlaky sa zmiernili, pričom ceny vstupov rástli najpomalším tempom za tri mesiace.