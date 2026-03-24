Rast súkromnej aktivity v USA sa v marci spomalil druhý mesiac v rade
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Rast aktivity v americkom súkromnom sektore sa v marci spomalil. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, podľa predbežných údajov klesol na 51,4 bodu z februárových 51,9 bodu. Marcová hodnota PMI je najnižšia od apríla minulého roka a signalizuje druhý mesiac spomalenia rastu v rade. Index však zostal nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od jej poklesu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilňovanie aktivity v súkromnom sektore USA sa spomalilo na najslabšiu úroveň za jedenásť mesiacov v dôsledku toho, že sa zmiernil prílev nových objednávok a ceny stúpli v reakcii na vojnu na Blízkom východe. Spomalenie nastalo hlavne v sektore služieb. Priemyselné odvetvie prejavilo odolnosť. Posilnil sa rast priemyselnej produkcie a objednávok čiastočne vďaka zmenšeniu obáv z ciel.
Celková dôvera v americkom súkromnom sektore sa oslabila, čo viedlo k prvému poklesu zamestnanosti za viac ako rok. Ceny vstupov prudko stúpli, čo sa premietlo do najrýchlejšieho rastu výrobných cien od augusta 2022.
