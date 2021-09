Bern 16. septembra (TASR) - Rast švajčiarskej ekonomiky sa na budúci rok zrýchli po dočasnej strate dynamiky v tomto roku. Uviedol to vo štvrtok vo svojej jesennej prognóze Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO).



SECO revidoval smerom nadol predpoveď pre hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska, ktorý sa podľa najnovšieho odhadu tento rok zvýši o 3,4 % namiesto o 3,8 % v predchádzajúcej prognóze. Napriek tejto revízii sa domnieva, že ekonomická aktivita v lete prekročila úroveň pred krízou.



Expertná skupina SECO očakáva, že zotavovanie ekonomiky bude v krátkodobom časovom horizonte o niečo menej dynamické. Zistila tiež, že niektoré odvetvia, ako je medzinárodný cestovný ruch, sa budú z krízy pravdepodobne zotavovať pomalšie.



Revízia smerom nadol odráža tiež skutočnosť, že pokles hospodárstva v roku 2020 nebol taký výrazný.



Predpoveď na rok 2022 aktualizoval SECO mierne nahor a očakáva rast HDP o 3,6 %, a nie o 3,5 %, pretože vďaka zotavovaniu globálnej ekonomiky počíta so zrýchľovaním domáceho dopytu a zahraničného obchodu.



Švajčiarska ekonomika poháňaná najmä efektmi dobiehania spotrebiteľských výdavkov a investícií a tiež značným rastom exportu by mala v nasledujúcich štvrťrokoch rásť výrazne rýchlejšie, ako je historický priemer.



SECO zvýšil výhľad inflácie v tomto roku na 0,5 % z 0,4 % a v budúcom roku na 0,8 % z 0,5 %.



Prebiehajúce zotavovanie hospodárstva z pandémie nového koronavírusu má jasný vplyv na trh práce. Skrátený pracovný čas je teraz možné postupne predlžovať a očakáva sa, že nezamestnanosť klesne. Odborníci zo sekretariátu predpovedajú v roku 2021 priemernú mieru nezamestnanosti 3 % s jej ďalším poklesom na 2,7 % v roku 2022.