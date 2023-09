Rast švajčiarskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku zastavil

Zürich 4. septembra (TASR) - Rast švajčiarskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2023 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zastavil. Ukázali to v pondelok údaje Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti SECO. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v období apríl - jún zvýši medzikvartálne o 0,1 % po náraste o 0,3 % v 1. štvrťroku 2023.



Stagnácia HDP v 2. štvrťroku naznačuje, že sprísňovanie menovej politiky Švajčiarskej národnej banky sa prenáša vo väčšej miere do ekonomiky.



Z údajov SECO ďalej vyplýva, že súkromná spotreba v sledovanom období vzrástla o 0,4 %, čo bolo menej ako v 1. kvartáli, keď stúpla o 0,6 %. Aj tempo rastu vládnej spotreby sa spomalilo, a to na 0,1 % z 0,4 % v prvých troch mesiacoch roka. Na druhej strane, investície do vybavenia a softvéru klesli o 3,7 % a úplne vymazali nárast o 2,5 % v 1. štvrťroku. A investície v stavebníctve sa znížili o 0,8 % v dôsledku vyšších nákladov na pôžičky.



Objem obchodu medzitým výrazne klesol, pričom dovoz tovaru sa znížil o 7,2 % a vývoz o 2,5 %.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu HDP Švajčiarska za tri mesiace do konca júna spomalilo na 0,5 % z 1,5 % v 1. štvrťroku. To sa zhoduje s odhadmi ekonómov.