Rast švajčiarskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku nečakane zrýchlil

Bern 28. novembra (TASR) - Tempo rastu švajčiarskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2019 neočakávane zrýchlilo, najmä vďaka vývozu. Informoval o tom švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO).



Podľa údajov SECO sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska za tri mesiace do konca septembra 2019 zvýšil o 0,4 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %. Ekonómovia predpovedali, že sa tempo jeho rastu v 3. štvrťroku naopak zmierni na 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP v sledovanom období zvýšil ešte viac, a to o 1,1 % po náraste o 0,2 % v 2. štvrťroku. Aj tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že výkon švajčiarskej ekonomiky stúpne o 0,8 %.



Štatistiky ukázali, že súkromné výdavky v 3. kvartáli vzrástli o 0,2 % a štátne výdavky o 0,5 %. Investície do vybavenia firiem a softvéru sa zvýšili o 0,7 % a investície do výstavby vzrástli o 0,2 %.



Export tovarov bez drahých položiek sa zvýšil o 0,7 % a služieb o 1,1 %. Podobne aj dovoz tovaru bez cenností vzrástol o 1,1 % a dovoz služieb o 0,9 %.