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Rast švajčiarskej ekonomiky sa v treťom kvartáli prudko spomalil
Švajčiarska ekonomika v treťom štvrťroku sa podľa predbežných údajov Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) medzikvartálne zväčšila o 0,2 %.
Autor TASR
Bern 16. novembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika v treťom štvrťroku sa podľa predbežných údajov Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) medzikvartálne zväčšila o 0,2 %. Výrazne sa tak spomalila po raste o 1,5 % v druhom kvartáli, ktorý bol najsilnejší za takmer päť rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast počas júla až septembra bol najslabší od tretieho štvrťroka 2025. Išlo však už o štvrtý kvartál hospodárskeho rastu v rade, čo vzhľadom na rastúce náklady na energie a pretrvávajúce obchodné trenice svedčí o odolnosti ekonomiky.
Švajčiarska centrálna banka po svojom rozhodnutí o úrokových sadzbách koncom septembra predpovedala na nasledujúce štvrťroky „mierny rast“ ekonomiky a uviedla, že jej menová politika má na hospodárstvo podporný vplyv. Významným zdrojom neistoty však naďalej zostáva obchodná politika USA. Hoci predbežný právne nezáväzný rámec, ktorý sa dohodol pred rokom, znížil clá USA na švajčiarske tovary z 39 % na 15 %, absencia formálnej bilaterálnej dohody naďalej negatívne vplýva na výhľad.
K rastu švajčiarskeho hrubého domáceho produktu prispelo najmä pokračujúce posilňovanie priemyselného sektora, ktoré pomohlo kompenzovať stagnáciu v odvetví služieb.
Rast počas júla až septembra bol najslabší od tretieho štvrťroka 2025. Išlo však už o štvrtý kvartál hospodárskeho rastu v rade, čo vzhľadom na rastúce náklady na energie a pretrvávajúce obchodné trenice svedčí o odolnosti ekonomiky.
Švajčiarska centrálna banka po svojom rozhodnutí o úrokových sadzbách koncom septembra predpovedala na nasledujúce štvrťroky „mierny rast“ ekonomiky a uviedla, že jej menová politika má na hospodárstvo podporný vplyv. Významným zdrojom neistoty však naďalej zostáva obchodná politika USA. Hoci predbežný právne nezáväzný rámec, ktorý sa dohodol pred rokom, znížil clá USA na švajčiarske tovary z 39 % na 15 %, absencia formálnej bilaterálnej dohody naďalej negatívne vplýva na výhľad.
K rastu švajčiarskeho hrubého domáceho produktu prispelo najmä pokračujúce posilňovanie priemyselného sektora, ktoré pomohlo kompenzovať stagnáciu v odvetví služieb.