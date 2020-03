Rast švajčiarskej ekonomiky sa vo 4. kvartáli mierne spomalil

Bern 3. marca (TASR) - Ekonomika Švajčiarska zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka spomalenie rastu. Spomalenie však bolo iba mierne a navyše analytici počítali s ešte horším výsledkom. Poukázal na to v utorok Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO).



Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol podľa údajov SECO vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 % po 0,4-percentnom raste v 3. kvartáli. Napriek spomaleniu je výsledok pozitívny, keďže analytici očakávali rast ekonomiky iba na úrovni 0,2 %.



Navyše, v medziročnom porovnaní sa ekonomike darilo viac. V poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala rast o 1,5 %, čo je najlepší výsledok za posledných päť kvartálov. Na porovnanie, v 3. štvrťroku vzrástla ekonomika medziročne o 1,1 %.



Aj v tomto prípade je výsledok lepší, než sa čakalo. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu iba na 1,3 %.



Za celý rok 2019 však HDP Švajčiarska vzrástol iba o 0,9 %. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje výrazné spomalenie rastu, keď v roku 2018 švajčiarska ekonomika vzrástla o 2,8 %.