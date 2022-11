Rast švajčiarskej ekonomiky v 3. štvrťroku zaostal za očakávaniami

Zürich 29. novembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla, ale menej ako očakávali analytici. Ekonomiku podporili najmä domáce spotrebiteľské výdavky, ktoré stúpli aj napriek relatívne vysokej inflácii. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters.



Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) v utorok oznámil, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v 3. štvrťroku 2022 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zvýšil o 0,2 % a medziročne vzrástol o 0,5 %.



To je lepší výsledok ako smerom nadol revidovaným medzikvartálny nárast HDP v 2. štvrťroku o 0,1 %, uviedol SECO. Ekonómovia však očakávali, že HDP Švajčiarska v období júl - september stúpne medzikvartálne o 0,3 % a medziročne o 1,0 %. V 2. štvrťroku vzrástla švajčiarska ekonomika medziročne o 2,2 %.



Po očistení o jednorazové vplyvy, ako boli veľké športové udalosti, sa HDP v 3. štvrťroku zvýšil medziročne o 0,6 %.



Súkromná spotreba sa aj napriek stúpajúcej inflácii v sledovanom tomto období zvýšila o 0,7 % (o 1,3 % v 2. štvrťroku), najmä v dôsledku výdavkov na bývanie a energie, ale tiež voľný čas a nepotravinársky tovar. Vzrástla aj spotreba vlády (0,2 % ).



Ďalší nárast zaznamenali investície do zariadení (2,1 % oproti 1,7 %), čím sa vyrovnal pokles investícií v stavebníctve (-2 % oproti -1,1 %). Čistý zahraničný dopyt bol medzitým pozitívny, keďže rast exportu (11,1 %) bol výraznejší ako rast importu (6,7 %).



Švajčiarska ekonomika odolala nedávnym turbulenciám na svetových trhoch pomerne dobre. Vláda uviedla, že nevidí bezprostrednú potrebu opatrení, ktoré by pomohli zmierniť bremeno strmého zvýšenia cien energií, pričom poznamenala, že hospodárstvo fungovalo dobre, nezamestnanosť bola nízka a inflácia by mala v budúcom roku klesať.



Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku sa v októbri zvýšili o 3 %. Október bol deviaty mesiac v rade, keď inflácia prekročila cieľový rozsah centrálnej banky v pásme 0 - 2 %.



Vláda v septembri znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu s odvolaním sa na riziká vyplývajúce z "napätej energetickej situácie a prudkého zvyšovania cien". V tomto roku očakáva rast HDP o 2 % a v roku 2023 o 1,1 %.