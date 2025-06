Rast švédskej ekonomiky bude slabý

Štokholm 17. júna (TASR) - Švédska centrálna banka by mala tento rok znížiť úrokové sadzby dvakrát. Dôvodom je nepriaznivý vývoj ekonomiky a vyhliadky nízkej inflácie. Uviedol to v utorok švédsky Národný inštitút pre hospodársky výskum (NIER), ktorý zhoršil odhad vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Informoval o tom portál RTTNews.



„Výraznejší a dlhší nepriaznivý vývoj ekonomiky, než sa čakalo, spolu s miernejšou infláciou znamená, že Riksbank by mohla hlavnú úrokovú sadzbu tento rok znížiť dvakrát. Do konca roka by sa tak dostala na 1,75 %,“ uviedol NIER.



Najnovší odhad je tak zmenou oproti prognóze NIER spred troch mesiacov. V marci inštitút predpokladal, že hlavná úroková sadzba zostane v sledovanom období na úrovni 2,25 %. Na túto úroveň ju Riksbank znížila vo februári, keď ju zredukovala o 25 bázických bodov. V marci a máji ju však ponechala na nezmenenej hodnote.



NIER zároveň zhoršil odhad vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Vzhľadom na horšie údaje o vývoji ekonomiky za rok 2024 a horší než očakávaný prvý kvartál tohto roka NIER v súčasnosti očakáva, že v roku 2025 vzrastie švédska ekonomika o 0,9 %. Pôvodne počítal s rastom o 1,7 %. V prípade roka 2026 zhoršil inštitút odhad o 0,2 percentuálneho bodu na 2,7 %.