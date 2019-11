Rast svetového dopytu po rope sa po roku 2025 začne spomaľovať

Londýn/Paríž 13. novembra (TASR) - Rast svetového dopytu po rope by sa mal po roku 2025 spomaliť. Uviedla to v najnovšom výhľade Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), ktorá ako dôvod uviedla zvyšovanie palivovej efektívnosti a rast počtu elektrických vozidiel. V najbližších 20 rokoch by sa však rast dopytu zastaviť nemal.



IEA vo svojom výhľade celosvetového dopytu World Energy Outlook do roku 2040 uviedla, že dopyt po rope bude v nasledujúcich 20 rokoch stále rásť, v 30. rokoch 21. storočia však bude potrebné počítať s výrazne slabším rastom. Podľa agentúry by dopyt mal do roku 2025 rásť každoročne v priemere o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), v 30. rokoch však počíta s priemerným rastom iba o 0,1 milióna barelov denne.



"Po roku 2025 dôjde k výraznému spomaleniu rastu dopytu, to však automaticky neznamená dosiahnutie stropu v spotrebe ropy," informovala IEA, pričom poukázala na rastúci dopyt po rope zo strany nákladnej automobilovej dopravy, lodiarstva, leteckej dopravy a petrochemického sektora.



V prípade osobných áut však agentúra očakáva dosiahnutie stropu v oblasti dopytu po rope koncom 20. rokov tohto storočia. Dôvodom je postupný presun zákazníkov k elektrickým vozidlám.



IEA predpokladá, že do roku 2040 bude po cestách jazdiť približne 330 miliónov elektromobilov. V porovnaní s minuloročnou prognózou to predstavuje rast o 30 miliónov. Objem ropy určenej pre osobné autá tak klesne výraznejšie, než agentúra pôvodne očakávala.



Čo sa týka produkcie ropy, najvýraznejší rast ťažby očakáva IEA zo strany Spojených štátov, produkcia sa však podstatne zvýši aj v Iraku a Brazílii. V dôsledku toho bude podiel na celosvetovej ropnej produkcii zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska dosahovať väčšinu budúceho desaťročia 47 %. To je najnižší podiel od 80. rokov minulého storočia, dodala IEA.