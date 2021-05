Rím 20. mája (TASR) - Rast talianskeho stavebného sektora sa v marci prudko zrýchlil, najviac v histórii týchto údajov. Prispel k tomu najmä nízky porovnávací základ, keďže vlani v marci zaviedla vláda v Ríme prvú blokádu, tzv. lockdown, na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa najnovších štatistík sa stavebná produkcia v Taliansku v marci 2021 medziročne zvýšila až o 74,5 % po náraste o 3,5 % vo februári. Bolo to doposiaľ najväčšie zvýšenie stavebnej činnosti v histórii štatistík, a to najmä pre vlaňajší útlm v stavebníctve po zavedení lockdownu, v dôsledku čoho jeho výkon klesol o 35,7 %.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa stavebná aktivita v Taliansku v marci zvýšila už tretí mesiac po sebe, a to o 3,6 % po náraste o 1,3 % vo februári.



Za celý 1. štvrťrok 2021 vzrástla stavebná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny o 20,9 %, oveľa viac ako v predchádzajúcom 4. kvartáli 2020, keď stúpla o 3,5 %.